26 мая, 12:16

Вся надежда на Шаляпина: Гоген Солнцев разочаровался в романах с пожилыми женщинами

Гоген Солнцев отказался от отношений с пожилыми женщинами

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ solntcev

Гоген Солнцев заявил, что больше не хочет строить отношения с пожилыми женщинами. Об этом шоумен рассказал в программе «ПорефЛексуем».

Артист вспомнил свой брак с Екатериной Терешкович, который в своё время активно обсуждали после появления пары в телешоу.

По словам Солнцева, сначала эти отношения были для него важными, но со временем союз начал разрушаться. Одной из причин он назвал перемены в характере супруги после публичной популярности.

«Мы вместе прошли огонь и воду, но испытание славой она не выдержала», — заявил артист.

Шоумен признался, что раньше ему действительно нравились женщины старше него. Однако теперь он пересмотрел своё отношение к таким романам.

По мнению Солнцева, подобные союзы требуют слишком много эмоциональных сил и могут мешать творческой реализации.

Сейчас артист, по его словам, разочаровался в любви и не состоит в отношениях.

Личная жизнь Гогена Солнцева давно стала частью его публичного образа. Самым громким романом шоумена были отношения с Екатериной Терешкович: пара активно появлялась в ток-шоу, обсуждала разницу в возрасте, семейные конфликты и примирения. На момент первых громких эфиров Терешкович было за 60, а их союз быстро превратился в один из самых обсуждаемых сюжетов светской хроники. В 2021 году Солнцев и Терешкович официально развелись. После этого шоумен почти сразу снова оказался в центре скандала: он женился на Полине Давыдовой, которую называли дочерью его бывшей супруги. Эта история только закрепила за ним репутацию героя эпатажных семейных драм. Поэтому новое заявление Солнцева о том, что он больше не хочет отношений с пожилыми женщинами, звучит как попытка закрыть один из главных сюжетов своей биографии.

Алексей Берковиц
