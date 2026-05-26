26 мая, 13:23

Тренировки — да, война — нет: Политолог объяснил, почему Лукашенко не поведёт армию на Киев

Политолог Станкевич: Минск не будет нападать на Украину, слухи — часть инфовойны

Обложка © Life.ru

Слухи о якобы наращивании белорусской военной группировки на границе с Украиной — это не более чем часть информационной войны. Минск не планирует никакого вторжения и придерживается принципа дружественного нейтралитета в текущем конфликте, заявил политолог Сергей Станкевич.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко делает всё необходимое для помощи Армии России мирными средствами, включая тренировки на своих полигонах, а также различные иные способы дружественной поддержки. Однако прямого вхождения РБ в боевые действия на Украине не будет.

«Лукашенко ни раньше, ни теперь не собирается нападать, и в будущем не собирается, абсолютно», — подчеркнул историк в беседе с «Царьградом».

Вбросы о возможном наступлении белорусских войск на Киев и другие украинские территории, по мнению эксперта, служат сразу двум целям: во-первых, для обоснования дополнительных финансовых запросов Украины к западным партнёрам, а во-вторых — чтобы объяснить, почему значительная часть резервов ВСУ до сих пор не задействована на линии фронта.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к превентивным действиям против Белоруссии при угрозе с её территории. Что именно так напугало главу киевского режима, он не уточнил. При этом в Европе не поверили бездоказательным словам Зеленского.

Борис Эльфанд
