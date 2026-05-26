Российский посол в Германии Сергей Нечаев, вызванный во вторник в МИД ФРГ в связи с ударами возмездия по военным объектам в Киеве, прямо заявил немецкой стороне, что терпение Москвы исчерпано. Причиной названы преступления ВСУ, кульминацией которых стала трагедия в Старобельске. Дипломат также передал фотографии с места трагедии.

«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — отметили в российском диппредставительстве.

Дипломат также обратил внимание собеседников на заявление МИД РФ от 25 мая, содержащее рекомендации немедленно эвакуировать иностранных граждан и дипломатический персонал из украинской столицы. Нечаев призвал германскую сторону отнестись к этому предупреждению предельно серьёзно.

«Данное нападение наглядно подтверждает террористический характер неонацистского киевского режима», — добавили в посольстве.

Нечаев выразил разочарование тем, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении ВСУ.