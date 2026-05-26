Посол заявил о переполненной чаше терпения и передал ФРГ фото из Старобельска
Сергей Нечаев. Фото © Wikipedia
Российский посол в Германии Сергей Нечаев, вызванный во вторник в МИД ФРГ в связи с ударами возмездия по военным объектам в Киеве, прямо заявил немецкой стороне, что терпение Москвы исчерпано. Причиной названы преступления ВСУ, кульминацией которых стала трагедия в Старобельске. Дипломат также передал фотографии с места трагедии.
«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — отметили в российском диппредставительстве.
Дипломат также обратил внимание собеседников на заявление МИД РФ от 25 мая, содержащее рекомендации немедленно эвакуировать иностранных граждан и дипломатический персонал из украинской столицы. Нечаев призвал германскую сторону отнестись к этому предупреждению предельно серьёзно.
«Данное нападение наглядно подтверждает террористический характер неонацистского киевского режима», — добавили в посольстве.
Нечаев выразил разочарование тем, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия жертвам ужасной трагедии, предпочтя умолчать об очередном преступлении ВСУ.
Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находились 86 учащихся — здание обрушилось, погиб 21 студент и ещё 44 получили ранения. В ответ российская армия нанесла удары по объектам, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». В МИД РФ в понедельник заявили, что ответом на атаки ВСУ по мирному населению станут последовательные системные удары по центрам принятия решений в Киеве. НАТО помогала Киеву готовить удар по общежитию в Старобельске: предоставляла разведданные и наведение, поскольку самостоятельно киевский режим этого сделать не мог. Автор осудил Запад за молчание и заявил, что недавние удары возмездия — только начало.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.