26 мая, 17:01

Володин: Россию могут вынудить прибегнуть к оружию, «не оставляющему и следа»

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украина и её западные партнёры добьются своими ударами по мирному российскому населению того, что Москва начнёт использовать такое оружие, которое сотрёт всё на своём пути. Об этом заявил в ходе пленарного заседания Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говоря о гибели детей в Старобельске в результате атаки ВСУ.

«Это всё может привести к тому, что мы будем использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя», — подчеркнул политик.

Захарова обвинила Запад в искажении трагедии в Старобельске

Как сообщалось, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР). Погиб 21 студент и ещё 44 получили ранения. В ответ российская армия применила ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон» по военным объектам противника. Известно, что НАТО помогала Киеву готовить удар по общежитию в Старобельске: предоставляла разведданные и наведение.

