Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после его заявления о необходимости украинцам «беречь кукуху». Об этом пишет РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что подобные высказывания выглядят цинично на фоне происходящего в стране. По его мнению, украинские власти довели государство до тяжёлого политического и экономического кризиса.

«Охваченную неонацизмом Украину, стараниями коррупционера Зеленского и ряда его бессовестных прихвостней, таких как Кулеба, превратили в утлое гнездо психушки без признаков крыши над головой. Теперь эти господа с полными карманами украденных денег вполне себя неплохо чувствуют далеко от Украины и позволяют себе цинично давать несуразные советы своим наивным согражданам», — сказал Шеремет.

Он также высказал мнение, что нынешнее руководство страны обрекло Украину на затяжную разруху и глубокую депрессию.