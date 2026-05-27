В Госдуме назвали циничными слова Кулебы о «кукухе» украинцев
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал бывшего главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после его заявления о необходимости украинцам «беречь кукуху». Об этом пишет РИА «Новости».
Парламентарий заявил, что подобные высказывания выглядят цинично на фоне происходящего в стране. По его мнению, украинские власти довели государство до тяжёлого политического и экономического кризиса.
«Охваченную неонацизмом Украину, стараниями коррупционера Зеленского и ряда его бессовестных прихвостней, таких как Кулеба, превратили в утлое гнездо психушки без признаков крыши над головой. Теперь эти господа с полными карманами украденных денег вполне себя неплохо чувствуют далеко от Украины и позволяют себе цинично давать несуразные советы своим наивным согражданам», — сказал Шеремет.
Он также высказал мнение, что нынешнее руководство страны обрекло Украину на затяжную разруху и глубокую депрессию.
Ранее Кулеба призвал жителей Украины беречь «кукуху» и готовиться к разрушениям в Киеве. Так он прокомментировал заявление российского МИД о систематических ударах по объектам ВСУ в украинской столице. После теракта ВСУ в Старобельске ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по Украине. Они будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям ВПК.
