Рябков обвинил Запад в искажении предупреждения МИД об эвакуации из Киева
Обложка © Life.ru
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны намеренно искажают смысл предупреждения Москвы о необходимости эвакуации дипломатического персонала из Киева из-за системных ударов. По его словам, российская сторона отчётливо видит эту тенденцию.
Замминистра заявил, что даже после предупреждения, направленного позавчера западным странам с призывом проявить ответственность и эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы, они продолжают всё «переворачивать с ног на голову» и пытаются представить это как очередное проявление якобы агрессивного курса Москвы.
«Это обнажает извращённое нутро деятелей, которым мы противостоим», — сказал замминистра.
Напомним, в МИД России предложили всем иностранцам с дипломатическим статусом немедленно покинуть Киев — в ведомстве назвали такие меры вынужденными из-за перехода Армии РФ к системным обстрелам украинской столицы после террористического удара ВСУ по Старобельску. При этом дипломатические представительства европейских стран в Киеве не вняли предупреждению и отказались от эвакуации.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.