Рябков обвинил Запад в искажении предупреждения МИД об эвакуации из Киева

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны намеренно искажают смысл предупреждения Москвы о необходимости эвакуации дипломатического персонала из Киева из-за системных ударов. По его словам, российская сторона отчётливо видит эту тенденцию.

Замминистра заявил, что даже после предупреждения, направленного позавчера западным странам с призывом проявить ответственность и эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы, они продолжают всё «переворачивать с ног на голову» и пытаются представить это как очередное проявление якобы агрессивного курса Москвы.