Смертоносный русский «квартет» снёс цели в 144 районах Украины, среди них — военный завод

Российские войска за сутки поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок Вооружённых сил России, сообщили в Министерстве обороны в сводке от 27 мая.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, хранилищам горючего», — перечислили цели ударов в Минобороны РФ.