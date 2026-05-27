27 мая, 09:31

Смертоносный русский «квартет» снёс цели в 144 районах Украины, среди них — военный завод

Фото © «Ростех»

Российские войска за сутки поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, которые использовались в интересах ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок Вооружённых сил России, сообщили в Министерстве обороны в сводке от 27 мая.

«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, хранилищам горючего», — перечислили цели ударов в Минобороны РФ.

Также, по данным министерства, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего цели находились в 144 районах.

Российские войска взяли под контроль Гранов и Воздвижевку

А в ночь на 22 мая дроны ВСУ обрушили общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находилось 86 студентов — здание сложилось, в результате погиб 21 учащийся и 44 получили ранения. Россия ответила массированными ударами по военно-политическому руководству Украины с помощью ракет «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон», а в МИД РФ пообещали, что впредь на удары по мирным гражданам последуют последовательные удары по киевским центрам принятия решений. В Госдуме же объяснили, почему ВС РФ не бьют по Верховной раде и Офису Зеленского.

Андрей Бражников
