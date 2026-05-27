В ГД призвали ударить по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что после атаки ВСУ на Севастополь России необходимо нанести удар по британскому консульству в Киеве. По его словам, это главный центр принятия решений в политике современной Украины. Парламентарий подчеркнул, что Лондон координирует удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
«Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Есть все основания вернуть им крылатые ракеты, завернуть в нашу обёртку и вернуть туда, в самое их логово», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».
Шеремет также призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией и наладить более тесное сотрудничество с Ираном. Британия, по его словам, должна в полной мере разделить с Киевом ответственность за атаку 27 мая.
Напомним, что в ночь на 27 мая Севастополь подвергся атаке ВСУ, в сторону города полетели вражеские дроны и ракеты. Два человека ранены при ударе по многоэтажному дому, а бронеплёнка на окнах ЦБ Севастополя спасла 4 человек от ракеты. Кроме того, повреждения получили 30 автомобилей.
