Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что после атаки ВСУ на Севастополь России необходимо нанести удар по британскому консульству в Киеве. По его словам, это главный центр принятия решений в политике современной Украины. Парламентарий подчеркнул, что Лондон координирует удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

«Англичанка должна получить исчерпывающий ответ. Есть все основания вернуть им крылатые ракеты, завернуть в нашу обёртку и вернуть туда, в самое их логово», — сказал он в беседе с «Газетой.ru».

Шеремет также призвал разорвать дипломатические отношения с Великобританией и наладить более тесное сотрудничество с Ираном. Британия, по его словам, должна в полной мере разделить с Киевом ответственность за атаку 27 мая.