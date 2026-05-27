«Когда гибнут дети, молчать нельзя»: Лантратова обратилась в ООН после удара по Рязани

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в международные организации после массированной атаки беспилотников на Рязанскую область.

Обращения направлены в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребёнка и ОБСЕ. Лантратова просит дать трагедии правовую и гуманитарную оценку, а также публично осудить удары ВСУ по мирным жителям.

В ночь на 15 мая силы ПВО сбили над регионом 99 беспилотников. В результате атаки погибли пять человек, среди них — восьмилетняя девочка. Ещё шесть человек получили ранения.

Также были повреждены два многоквартирных дома. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщал, что в одном из зданий пострадали несущие конструкции. Речь идёт примерно о 70 квартирах и нежилых помещениях, два подъезда подлежат разбору.

«Атаки по гражданской инфраструктуре, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, особенно дети, требуют принципиальной реакции. Международные институты не должны молчать. Их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека», — заявила Лантратова.

Она подчеркнула, что за сухими цифрами в сводках стоят человеческие жизни, а гибель ребёнка требует отдельной реакции международных структур.

«Когда гибнут мирные люди, когда рушатся дома, когда дети становятся жертвами атаки, молчание международных институтов выглядит как равнодушие. Призываю представителей ООН и ОБСЕ дать этой трагедии надлежащую оценку», — сказала Лантратова.

По её словам, пострадавшие должны знать, что их боль услышана, а их права будут защищены.