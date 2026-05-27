Полянский заявил о близости Запада к прямой конфронтации с РФ
Западные страны вплотную приблизились к прямому участию в военных действиях против России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также сообщил, что Москве известно о предоставлении несколькими европейскими государствами своего воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников, нацеленных на российские объекты.
«Они действительно сейчас вплотную подошли к прямому участию в военных действиях. Если там [на Украине] размещается производство [западных] беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идёт о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».
Постпред подчеркнул, что западные страны ошибочно трактуют российское терпение и гуманизм как проявление слабости.
«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — резюмировал он, напомнив о недавней трагедии в Старобельске, где в результате удара ВСУ погиб 21 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине близится к завершению. Тем временем переговоры между Москвой и Киевом находятся на паузе. Украина, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, уже знает условия для мира, но ничего значимого не происходит. В то же время Небензя заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе.
