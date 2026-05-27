Западные страны вплотную приблизились к прямому участию в военных действиях против России, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он также сообщил, что Москве известно о предоставлении несколькими европейскими государствами своего воздушного пространства для пролёта украинских беспилотников, нацеленных на российские объекты.

«Они действительно сейчас вплотную подошли к прямому участию в военных действиях. Если там [на Украине] размещается производство [западных] беспилотников, у нас есть все основания наносить по ним удары. Если речь идёт о пропуске через воздушное пространство, тоже я думаю, наши военные знают, что в таких случаях нужно делать», — сказал дипломат в интервью газете «Известия».

Постпред подчеркнул, что западные страны ошибочно трактуют российское терпение и гуманизм как проявление слабости.

«Проблема в том, что наше терпение и наш гуманизм западные страны зачастую трактуют как проявление слабости. И делают это абсолютно зря», — резюмировал он, напомнив о недавней трагедии в Старобельске, где в результате удара ВСУ погиб 21 человек.