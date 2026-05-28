Токаев назвал статью Путина познавательной и интересной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил публикацию главы российского государства Владимира Путина. Казахстанский лидер назвал её «познавательной и интересной».

Речь идёт о статье российского президента «Россия и Казахстан: стратегия союзничества в XXI веке», которая была опубликована накануне официального визита Путина в Астану. В ней подробно излагаются принципы двусторонних отношений, экономические успехи и культурные связи.

Напомним, визит Владимира Путина в Астану 27–29 мая 2026 года носит статус государственного и является вторым за текущий президентский срок — случай исключительный, подчёркивающий стратегическую глубину российско-казахстанских связей. Сегодня в Астане прошла церемония официальной встречи Путина и Токаева. Оркестр встретил президента в Астане русским военным сигналом «Слушайте все!».