28 мая, 09:18

Фигурист, блогер и солист «Бонда с кнопкой» вошли в новый рейтинг Forbes

Forbes включил Гуменника, Лутчака и Золотухина в «30 до 30»

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lutchak1, bsk.nsk

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых перспективных россиян «30 до 30». В число победителей вошли фигурист Пётр Гуменник, блогер Максим Лутчак и солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин.

Всего в рейтинге 10 категорий. Среди них — предпринимательство, финансы и инвестиции, наука и технологии, управление, спорт и киберспорт, социальные практики, новые медиа, музыка, искусство, мода и дизайн.

В каждой категории Forbes выбрал по три победителя. Гуменник вошёл в число лидеров в направлении «Спорт и киберспорт». Издание напомнило, что 24-летний фигурист занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

В категории «Новые медиа» среди победителей оказался 23-летний Максим Лутчак. По данным Forbes, он родом из посёлка Новый Мир в Курганской области, в 18 лет переехал в Москву, получил диплом журналиста, работал музыкальным редактором VK, а затем перешёл в креативное агентство Spot Lab.

Издание отмечает, что за год аудитория Лутчака выросла в 10 раз — до 450 тысяч подписчиков.

В музыкальной категории одним из победителей стал 25-летний Илья Золотухин, солист группы «Бонд с кнопкой». Он родился в Нефтекамске, а коллектив основал ещё в 16 лет.

По данным Forbes, к апрелю 2025 года число ежемесячных слушателей группы на «Яндекс Музыке» превысило 3,7 млн. Трек «Кухни» набрал более 11 млн прослушиваний на Spotify.

Среди победителей рейтинга также оказались предприниматели Артур Романов, Тимофей Черкасов, Руслан Анасов и Марсель Кадыров, представители финансовой, технологической, управленческой, социальной и творческой сфер.

