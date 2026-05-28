Захарова объяснила слова Рубино об отсутствии переговоров по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии переговоров по Украине. По её словам, в словах американского политика нет ничего принципиально нового. Захарова отметила, что это лишь отражает текущую ситуацию, когда трехсторонние встречи прекращены, и подчеркнула, что Россия не является причиной этого.