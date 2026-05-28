Захарова объяснила слова Рубино об отсутствии переговоров по Украине
Захарова: Заявление Рубио о переговорах по Украине не содержит ничего нового
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии переговоров по Украине. По её словам, в словах американского политика нет ничего принципиально нового. Захарова отметила, что это лишь отражает текущую ситуацию, когда трехсторонние встречи прекращены, и подчеркнула, что Россия не является причиной этого.
«По сути, это констатация сложившейся фактической ситуации с прекращением встреч в трёхстороннем формате, причём не по вине России», — подчеркнула дипломат.
Ранее в Госдепе заявили, что госсекретарь Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудили Украину, Иран и отношения России с США. После этого глава Госдепа отметил, что Вашингтон не ведёт никаких переговоров с Киевом и заверил коллегу из РФ в готовности Штатов способствовать урегулированию.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.