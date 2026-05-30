Инструктор раскрыла, куда могли деться сапы исчезнувшей в Омске пары
Инструктор Кулевец: Сапборды пропавшей в Омске пары могли забрать рыбаки
Пропавшие Анатолий и Ольга. Обложка © Telegram / SHOT
Сапборды, на которых пропавшая в Омске пара отправилась кататься по Иртышу, могли забрать рыбаки или местные жители. Такую версию в беседе с РИА «Новости» выдвинула инструктор по сапсёрфингу Екатерина Кулевец.
«Пара жила недалеко от Иртыша. Скорее всего они пошли до реки пешком. Судя по прошлым фото и видео их сплавов, они не пользовались спас-жилетами», — ответила она.
Сейчас активно ищут доски, однако их могло прибить к берегу где-то в кустах, а оттуда уже унести посторонние.
Напомним, что в Омске пропали 40-летний мужчина и его 43-летняя сожительница, когда они отправились на романтический заплыв на сапбордах. Анатолий и Ольга были далеко не новичками. Пара вела очень активный образ жизни: ходила на лыжах, водила туристические группы, сплавлялась на байдарках. Прошлым летом они вдвоём преодолели по Иртышу 30 километров. Что именно пошло не так на этот раз, пока остаётся загадкой. Позднее удалось обнаружить тело Ольги. Поиски Анатолия продолжаются.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.