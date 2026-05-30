Инструктор раскрыла, куда могли деться сапы исчезнувшей в Омске пары

Сапборды, на которых пропавшая в Омске пара отправилась кататься по Иртышу, могли забрать рыбаки или местные жители. Такую версию в беседе с РИА «Новости» выдвинула инструктор по сапсёрфингу Екатерина Кулевец.

«Пара жила недалеко от Иртыша. Скорее всего они пошли до реки пешком. Судя по прошлым фото и видео их сплавов, они не пользовались спас-жилетами», — ответила она.

Сейчас активно ищут доски, однако их могло прибить к берегу где-то в кустах, а оттуда уже унести посторонние.