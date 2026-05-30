Италия перебросит в Румынию сотню военных и истребители после падения БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChiccoDodiFC
Порядка 100 итальянских военнослужащих и несколько истребителей вскоре прибудут в Румынию, где займутся подготовкой местных вооружённых сил. Об этом, как сообщает Repubblica, рассказали информированные источники в правительстве Италии.
Запуск операции намечен на 15 июня, а её продолжительность составит минимум месяц. Небольшой передовой контингент из Италии уже присутствует на военной базе в Румынии. Журналисты издания уточняют: задачи итальянцев не связаны с air policing от НАТО, речь идёт о совершенно отдельной инициативе по повышению квалификации румынских военных. Учебные мероприятия развернутся на авиабазе неподалёку от Констанцы, где на данный момент также находятся примерно 4500 военнослужащих США.
В Repubblica обращают внимание, что готовившаяся ранее операция не афишировалась, однако после инцидента в Галаце она обрела ещё бóльшую важность.
Ранее в румынском городе Галац на востоке страны беспилотник врезался в жилой дом. В момент столкновения произошёл взрыв, после чего в одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказетельств, обвинил в случившемся Россию. После инцидента Бухарест объявил генконсула РФ в Констанце персоной нон грата и решил закрыть российское генконсульство в этом городе. Глава РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.