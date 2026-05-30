Италия перебросит в Румынию сотню военных и истребители после падения БПЛА

Порядка 100 итальянских военнослужащих и несколько истребителей вскоре прибудут в Румынию, где займутся подготовкой местных вооружённых сил. Об этом, как сообщает Repubblica, рассказали информированные источники в правительстве Италии.

Запуск операции намечен на 15 июня, а её продолжительность составит минимум месяц. Небольшой передовой контингент из Италии уже присутствует на военной базе в Румынии. Журналисты издания уточняют: задачи итальянцев не связаны с air policing от НАТО, речь идёт о совершенно отдельной инициативе по повышению квалификации румынских военных. Учебные мероприятия развернутся на авиабазе неподалёку от Констанцы, где на данный момент также находятся примерно 4500 военнослужащих США.

В Repubblica обращают внимание, что готовившаяся ранее операция не афишировалась, однако после инцидента в Галаце она обрела ещё бóльшую важность.