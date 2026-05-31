Подмосковные врачи помогли хоккеисту Шкотову вернуться на лёд после тяжёлой ЧМТ
Обложка © 360.ru
Хоккеист Алексей Шкотов после тяжёлой черепно-мозговой травмы перенёс сложнейшую нейрохирургическую операцию и долгое восстановление. Врачи Ногинской больницы по минутам боролись за его жизнь, а затем помогли вернуться в спорт, сообщает 360.ru.
Па данным издания, пациенту провели резекционную декомпрессивную трепанацию черепа и удалили острую субдуральную гематому, после чего он находился в реанимации, а позже уровень сознания практически полностью восстановился. Из реанимации Алексея перевели в отделение, затем выписали домой, а позже провели ещё одну операцию.
«Вторая операция по закрытию деффекта черепа с помощью современных материалов. Косметологическая операция с 3D-моделированием», — рассказал врач-нейрохирург Ногинской больницы Дмитрий Гордеев.
Ранее волгоградские врачи спасли пенсионерку с инфарктом кишечника. Тем временем новосибирские специалисты спасли мужчину, который год жил с разорванным сердцем.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.