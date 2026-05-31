«Пятки засверкают»: Джабаров объяснил, почему дипломаты ЕС остаются в Киеве несмотря на предупреждения РФ
Джабаров: ЕС не эвакуирует посольства из Киева, так как боится краха пропаганды
Посольства европейских стран не собираются эвакуироваться из Киева, проигнорировав предупреждение России об ударах по объектам ВПК и центрам принятия решений. Причина, по мнению члена Совета Федерации Владимира Джабарова, кроется в боязни краха собственной пропаганды.
Своими соображениями сенатор поделился в Telegram-канале. Он уверен, что европейские дипломаты остаются в украинской столице именно по этой причине, игнорируя соображения безопасности.
Однако, отметил парламентарий, в случае реальной эскалации представители Евросоюза всё равно бросятся наутёк. Что касается Соединённых Штатов, Джабаров допустил, что Вашингтон может попытаться тайно вывезти часть своих сотрудников.
Киевский режим, по словам законодателя, использует иностранных дипломатов в качестве живого щита. Однако с американским руководством такой номер не пройдёт — там не готовы рисковать своими людьми ради Украины.
Москва, в свою очередь, предупредила всех о своих планах. Теперь, заключил сенатор, каждый должен решить сам, прислушиваться к этим рекомендациям или нет.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что посольство США тайно вывезло персонал из посольства в украинской столице после предупреждения России о системных ударах по Киеву. Однако в украинском МИД опровергли эту информацию.
