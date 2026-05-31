США нагнетают обстановку вместо того, чтобы заниматься серьёзной дипломатией и совершать шаги по снижению уровня напряжённости. Об этом сказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, критикуя американского сенатора Джима Риша, обвинившего Россию в падении дрона в Румынии.

«Сейчас самое время подумать трезво и заняться серьёзной дипломатией, чтобы оценить, можем ли мы снизить напряжённость до того, как она усилится, и уже никто не будет в безопасности», — написал в соцсети X Дэвис.

Напомним, в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом. В одной из квартир вспыхнул пожар. Запад, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Румынии вероятнее всего имеет связь с украинским беспилотником. По его словам, БПЛА Незалежной мог отклониться от курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или из-за технических сбоев. Американский сенатор Джима Риш обвинил Россию в эскалации и назвал дрон русским.