«Маскарад» по-украински: ВСУшники надевают форму Армии России и пытаются сойти «за своего»

Украинские военные стали пытаться проникнуть в тыл к российским подразделениям, переодевшись в форму ВС РФ. Один из таких случаев произошёл у села Новоподгородное в Днепропетровской области. Наши солдаты смогли вычислить «засланца» и ликвидировать. Об этом рассказал командир штурмового отряда 433-го полка 27-й мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Дамир Чапаев.

«Бывали случаи, что солдаты [РФ] встречали в упор противника. Противник, как правило, использует нашу форму. <...> Был у них командир одной из групп с позывным Пельмень. Мы когда начали ближе подходить [к Новоподгородному], мы его вычислили и ликвидировали», — поделился боец с ТАСС, отметив, что Пельмень в российской военной форме шёл по лесополосам в сторону ВС РФ.

Ранее украинский военнопленный Сергей Соколенко рассказал, что на Славяно-Краматорском направлении в зоне специальной военной операции командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции и оставило подчинённых.