Суд освободил от наказания главврача петербургской клиники, где умерла пациентка

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга освободил главного врача частной клиники от наказания за гибель пациентки после липосакции, сообщает kp.ru. По данным издания, изначально медику инкриминировали более тяжкое преступление, но позже обвинение переквалифицировали на «Причинение смерти по неосторожности».

Суд назначил наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы, однако от него освободили из-за истечения срока давности. При этом гражданский иск удовлетворили полностью: врачу предстоит выплатить дочери и сыну погибшей по 2 миллиона рублей, матери — 1,5 миллиона, а также возместить все расходы на похороны.

Трагедия произошла в сентябре 2023 года: 47-летняя женщина пришла в клинику за подтяжкой лица, но ей предложили масштабную липосакцию более 40% тела. Экспертиза показала, что кровь откачивали с нарушением сроков, а после операции пациентка получала только успокоительное. Два дня она мучилась от боли, на третьи сутки её доставили в государственную больницу, где она умерла.