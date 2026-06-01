ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:04

Рустам Шарипов назначен и.о. мэра Уфы

Обложка © Vk / Рустам Шарипов

Обложка © Vk / Рустам Шарипов

Временным главой администрации Уфы назначен Рустам Шарипов. О кадровом решении сообщил глава Башкирии Радий Хабиров после возбуждения уголовного дела в отношении руководившего городом Ратмира Мавлиева.

После ареста главы администрации обязанности градоначальника исполнял первый заместитель мэра города Сергей Кожевников. Теперь руководство крупнейшим муниципалитетом республики перешло к бывшему главе Хайбуллинского района. По словам Хабирова, Шарипов обладает значительным управленческим опытом. До назначения в Уфу он на протяжении 12 лет возглавлял муниципалитеты: сначала Бурзянский район, а с 2019-го Хайбуллинский.

Обвиняемый в коррупции мэр Уфы Мавлиев не пришёл на заседание суда
Обвиняемый в коррупции мэр Уфы Мавлиев не пришёл на заседание суда

Напомним, что против прошлого мэра Уфы возбуждено уголовное дело о коррупции в связи с незаконной передачей участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но затем вышестоящий суд Башкирии смягчил меру пресечения и перевёл его под домашний арест до 28 июня. Позже чиновника госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar