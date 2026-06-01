Рустам Шарипов назначен и.о. мэра Уфы

После ареста главы администрации обязанности градоначальника исполнял первый заместитель мэра города Сергей Кожевников. Теперь руководство крупнейшим муниципалитетом республики перешло к бывшему главе Хайбуллинского района. По словам Хабирова, Шарипов обладает значительным управленческим опытом. До назначения в Уфу он на протяжении 12 лет возглавлял муниципалитеты: сначала Бурзянский район, а с 2019-го Хайбуллинский.

Напомним, что против прошлого мэра Уфы возбуждено уголовное дело о коррупции в связи с незаконной передачей участка площадью более 1,3 тысячи квадратных метров на территории одного из городских санаториев. Сначала Ратмира Мавлиева отправили в СИЗО, но затем вышестоящий суд Башкирии смягчил меру пресечения и перевёл его под домашний арест до 28 июня. Позже чиновника госпитализировали с жалобами на боли в сердце. Медики не исключали у него инфаркт.