Онищенко призвал потолстевшего Трампа больше играть в гольф и меньше есть

Президенту США Дональду Трампу нужно больше играть в гольф и сократить калорийность пищи, заявил академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя результаты недавнего медосмотра, которые показали увеличение веса главы Белого дома на 6 килограммов за год.

По словам эксперта, здоровье Трампа в целом соответствует его возрасту, а причина набора веса, скорее всего, кроется в резком снижении подвижности из-за загруженности на основном месте работы. Аппарату президента стоило бы скорректировать его график и добавить время для спорта.

Что касается питания, в возрасте Трампа вряд ли стоит вносить какие-то резкие изменения в культуру еды, но уменьшить количество калорийной пищи вполне возможно, подчеркнул Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, Дональд Трамп набрал лишний вес и встал на порог ожирения. При росте в 190 сантиметров президент США весит 108 килограммов, а индекс массы тела добрался до отметки 29,7, вплотную приблизившись к критической черте в 30 единиц.