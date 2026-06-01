Китай и США до сих пор не вступили в военный конфликт вовсе не из-за недостаточной военной мощи сторон — причина в другом, пишет китайское издание Sohu. Ракеты Поднебесной с дальностью 4000 километров и погрешностью менее пяти метров могут превратить американские базы на Гуаме в «мобильные цели», а ракеты с дальностью до 8000 километров уже включают в зону поражения Гавайи.

В случае конфликта уровень повреждений военной базы США на Окинаве достигнет 80%, а Гуам пострадает на 30% с ремонтным циклом не менее полугода. Американцев беспокоит и разница в затратах: авианосец США стоит десятки миллиардов долларов, тогда как массовое развёртывание китайских гиперзвуковых ракет обходится намного дешевле, чем система обороны Пентагона.

Дело не в нежелании воевать, а в том, что возможности Китая по нанесению высокоточных ударов сформировали стратегическую «красную линию», которую американские военные пересекать не готовы. Сегодня КНР способна накрыть все базы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Многим людям всегда кажется, что Китай и Соединённые Штаты не воевали. На самом деле за этим кроется реальное технологическое сдерживание и стратегическая игра», — цитирует китайских коллег РИА «ФедералПресс».

