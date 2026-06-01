ФШР направила обращение о главе украинской федерации всем странам – членам FIDE

Федерация шахмат России (ФШР) направила в 202 страны — члена Международной шахматной федерации (FIDE) обращение с требованием открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Об этом говорится в заявлении на сайте ФШР.

Указывается, что Камышин в многочисленных интервью и публичных заявлениях призывает к нанесению военных ударов по российским городам. По мнению федерации, глава УШФ своими действиями нарушает несколько статей кодекса и устава FIDE, и его следует отстранить от любой шахматной деятельности на максимально возможный срок.

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв заявил, что президент Украинской шахматной федерации Александр Камышин, занимая высокие посты в госуправлении и имея отношение к производству оружия, в своём Telegram-канале призывал к ударам по российским городам.