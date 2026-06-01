ФШР направила обращение о главе украинской федерации всем странам – членам FIDE
Федерация шахмат России (ФШР) направила в 202 страны — члена Международной шахматной федерации (FIDE) обращение с требованием открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Об этом говорится в заявлении на сайте ФШР.
Указывается, что Камышин в многочисленных интервью и публичных заявлениях призывает к нанесению военных ударов по российским городам. По мнению федерации, глава УШФ своими действиями нарушает несколько статей кодекса и устава FIDE, и его следует отстранить от любой шахматной деятельности на максимально возможный срок.
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв заявил, что президент Украинской шахматной федерации Александр Камышин, занимая высокие посты в госуправлении и имея отношение к производству оружия, в своём Telegram-канале призывал к ударам по российским городам.
Напомним, Федерация шахмат России обратилась в комиссию по этике FIDE с просьбой открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина из-за его публичной позиции и действий, в том числе поддержки «убийства русских», что, по мнению ФШР, напрямую затрагивает российских шахматистов. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поддержал федерацию, заявив, что позиция Камышина и украинской федерации давно известна и не вызывает удивления, а только сожаление, поскольку спорт должен объединять страны, а здесь происходит обратное.
