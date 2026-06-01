Власти прорабатывают меры стабилизации топливного рынка, пишут СМИ
Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать пакет мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Среди ключевых направлений — консультации с Белоруссией об увеличении поставок бензина, сообщили РБК два информированных источника.
Кроме того, власти обсуждают возможность расширить выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо. По словам одного из собеседников агентства, не исключено, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс будут внесены задним числом — с 1 июня 2026 года. Также в пакет мер могут войти новые ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива.
Напомним, с 31 мая в Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ‑92 — не более 20 литров на одну машину, а АИ‑95 с этой же даты в первую очередь направят для коммунального и социального транспорта, также его можно будет купить по талонам без ограничения объёма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что проблемы с топливом в Крыму находятся в списке приоритетных для властей, текущая ситуация требует решения, и над этим работает целая команда людей со всех уровней.
