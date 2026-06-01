Голикова: Один пострадавший в Старобельске остаётся в крайне тяжёлом состоянии

Один из пострадавших при атаке ВСУ на Старобельске по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии, эвакуировать мальчика в столицу на лечение пока не представляется возможным. Об этом на совещании по мерам поддержки пострадавших заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по мальчику, который находится в крайне тяжёлом состоянии. К сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно», — сказала Голикова.

Президент Владимир Путин уточнил, требуется ли доставить дополнительную технику или направить медиков в ЛНР. Голикова ответила, что специалисты уже работают на месте. Всего в результате удара 22 мая погиб 21 студент, 44 человека пострадали.