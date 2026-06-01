Голикова: Один пострадавший в Старобельске остаётся в крайне тяжёлом состоянии
Один из пострадавших при атаке ВСУ на Старобельске по-прежнему находится в крайне тяжёлом состоянии, эвакуировать мальчика в столицу на лечение пока не представляется возможным. Об этом на совещании по мерам поддержки пострадавших заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы ведем телемедицинские консультации, в том числе по мальчику, который находится в крайне тяжёлом состоянии. К сожалению, госпитализировать в Москву его пока невозможно», — сказала Голикова.
Президент Владимир Путин уточнил, требуется ли доставить дополнительную технику или направить медиков в ЛНР. Голикова ответила, что специалисты уже работают на месте. Всего в результате удара 22 мая погиб 21 студент, 44 человека пострадали.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник на оперативном совещании в Кремле доложил президенту, что из 45 раненых при ударе ВСУ по Старобельску в больницах остаются семь человек, четверо из них — в Луганской республиканской клинической больнице, три девушки чувствуют себя удовлетворительно, идут на поправку и уже переведены в обычные палаты. Кроме того, президент Владимир Путин потребовал предоставить объективную оценку случившемуся и отчитаться о ходе установления всех причастных к преступлению, особо отметив, что каждого из них ждёт заслуженное и неминуемое возмездие.
