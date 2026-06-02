«Год будете лечиться»: Онищенко назвал страшные болезни, которые можно подхватить в отпуске

Российские туристы рискуют подцепить за границей опасные инфекционные заболевания, включая холеру и гепатиты, предупредил академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, смещение предпочтений в сторону Юго-Восточной Азии значительно увеличивает эпидемиологические риски.

Высокий уровень беспечности россиян играет здесь не последнюю роль. Эксперт призвал сограждан отказаться от зарубежных поездок в пользу отдыха внутри страны, поскольку лечение может затянуться на долгое время, а стремление сэкономить на путёвках часто оборачивается серьёзными проблемами со здоровьем.

«Лучше всего отдыхать в России. И никуда ездить не надо. Кто-то будет говорить, что дороже. Дешевле будет, потому что вы за дешёвые деньги поедете в Турцию, на южный берег Чёрного моря, а потом год будете лечиться», — заявил Онищенко в беседе с «Абзацем».

Ранее Геннадий Онищенко призвал россиян воздержаться от поездок в экзотические страны. По словам академика РАН, в период отпусков многие туристы продолжают выбирать направления с повышенными эпидемиологическими рисками.