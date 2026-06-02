2 июня, 09:04

«Кажется, вот-вот позвонит»: Приёмная дочь Пиманова призвала к молитве на 40-й день после смерти

Приёмная дочь Алексея Пиманова помянула его на 40-й день после смерти

Фотография Алексея Пиманова на церемонии прощания в Москве. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Приёмная дочь Алексея Пиманова призвала помолиться за отца на 40-й день после его смерти. Об этом Дарья написала в одной из социальных сетей, признавшись, что до сих пор до конца не осознаёт, что телеведущего больше нет.

«Сорок дней… А мне всё кажется, что вот‑вот позвонит… Помолитесь сегодня о папе, пожалуйста, друзья!» — говорится в сообщении.

Напомним, Алексея Пиманова не стало 23 апреля. Бессменному ведущему телепрограммы «Человек и закон» было 64 года. Причиной стала патология сердца. Через четыре дня, 27 апреля, в Москве прошла церемония прощания с журналистом. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Матвей Константинов
