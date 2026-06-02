ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:39

Пашинян пообещал приехать на следующий саммит ЕАЭС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Никол Пашинян заявил, что намерен лично приехать на следующую встречу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после пропуска саммита в Казахстане. Слова армянского премьер-министра приводит газета «Известия».

«Конечно!», — заявил армянский политик.

При этом он пояснил, что заранее предупреждал коллег о том, что у него не получится принять участие в саммите в Астане. По словам Пашиняна, его отсутствие было связано с парламентской предвыборной кампанией в Армении.

Мать погибшего армянского военнослужащего не пустили на мероприятие Пашиняна
Мать погибшего армянского военнослужащего не пустили на мероприятие Пашиняна

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна продолжит оставаться членом ЕАЭС, а решение о возможном выходе будет принято лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром». При этом глава РФ Владимир Путин призывал Ереван не тянуть с проведением референдума о членстве в организации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar