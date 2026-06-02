Пашинян пообещал приехать на следующий саммит ЕАЭС
Никол Пашинян заявил, что намерен лично приехать на следующую встречу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) после пропуска саммита в Казахстане. Слова армянского премьер-министра приводит газета «Известия».
«Конечно!», — заявил армянский политик.
При этом он пояснил, что заранее предупреждал коллег о том, что у него не получится принять участие в саммите в Астане. По словам Пашиняна, его отсутствие было связано с парламентской предвыборной кампанией в Армении.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна продолжит оставаться членом ЕАЭС, а решение о возможном выходе будет принято лишь тогда, когда вопрос «встанет ребром». При этом глава РФ Владимир Путин призывал Ереван не тянуть с проведением референдума о членстве в организации.
