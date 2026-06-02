Хатаскрайники не поделили метро во время ударов: о «войнах» киевлян пишет Коц

Военный корреспондент Александр Коц рассказал о конфликтах в киевском метро, которое местные жители используют как бомбоубежище во время массированных ударов Армии России. Подземка, спроектированная ещё в советское время, оказалась не готова к наплыву людей с раскладушками, стульями и ковриками.

Некоторые предприимчивые киевляне решили обустроиться «в стиле лакшери» — они принесли с собой большие туристические палатки. Такие конструкции заняли дефицитное пространство, где могло поместиться гораздо больше людей.

Другие жители столицы возмущаются в социальных сетях. Они пишут, что конфликт с Россией никого не объединил — многие пришли с палатками «размером с дом» и расселись так, что по станции невозможно пройти. Люди напоминают, что бомбоубежище — это не гостиница и не отель.

В комментариях звучат предложения запретить вход в метро «мажорам-палаточникам» или пускать их только с условием, что они возьмут к себе ещё минимум троих. Одна женщина, по её словам, даже порезала палатку соседа, который занял её место.

Киевляне признаются, что боязнь ракет уже смешивается со страхом оказаться зарезанным за спальное место. Некоторые приходят с восьми вечера, чтобы забронировать себе лежак. Самое удивительное, пишут возмущённые горожане, что в метро пока ещё нельзя заехать на машине.

Общая беда, заключает Коц, не сплотила жителей, а лишь обострила старинное «хуторское» кредо: «моя хата скраю». В ситуацию вмешивается даже ЖЭК — люди с кроватями занимают по две лавки, запрещают включать свет и разговаривать, потому что они отдыхают.

Напомним, в ряде регионов Украины прогремели взрывы на фоне комбинированной атаки Вооружённых сил России, в ходе которой, по данным из разных источников, использовались беспилотники «Герань», а также ракеты «Искандер» и «Циркон». Наиболее сильные удары фиксируются в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Запорожье, Сумской области и под Харьковом.

Владимир Зеленский в панике отреагировал на очередную серию ударов возмездия — немалая часть снарядов летела по военным объектам в Киеве и пригороде. Глава киевского режима заявил, что ВС РФ выпустили более 600 дронов и 73 ракеты, и тут же потребовал от США новую партию боеприпасов для систем ПВО Patriot.

