Песков: РФ наносит системные удары по военной инфраструктуре в Киеве

Российские войска наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты в украинской столице и других городах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима. По Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России», — сказал он. Песков также обвинил Украину в сознательных террористических атаках против мирного населения, указав на трагедию в Старобельске.

Напомним, что причиной начала системных ударов по Киеву стала атака ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, а ещё 65 получили ранения разной степени тяжести. Всего в ту ночь в здании находились 86 подростков.