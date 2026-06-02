2 июня, 09:59

Песков: РФ наносит системные удары по военной инфраструктуре в Киеве

Вид на Киев во время одного из последних массированных ударов. Обложка © Telegram / designersmil

Российские войска наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты в украинской столице и других городах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима. По Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России», — сказал он. Песков также обвинил Украину в сознательных террористических атаках против мирного населения, указав на трагедию в Старобельске.

Напомним, что причиной начала системных ударов по Киеву стала атака ВСУ по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, а ещё 65 получили ранения разной степени тяжести. Всего в ту ночь в здании находились 86 подростков.

Владимир Озеров
