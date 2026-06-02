Суд перевёл журналиста «Новой газеты» Ролдугина из СИЗО под домашний арест

Судья Сергей Комлев удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого из следственного изолятора под домашний арест. Представитель следствия указал в суде, что Ролдугин частично признал вину, а также содержит несовершеннолетних детей и пожилых родителей.

Напомним, что задержание Ролдугина произошло после обысков в «Новой газете» 9 апреля, занявших 13 часов. Уголовное дело, напомним, возбудили 10 марта, и на тот момент фигуранты в нём не значились. Изначально журналиста вызывали для дачи показаний в качестве свидетеля, и лишь позднее его перевели в разряд подозреваемых. В МВД пояснили, что с частных интернет-ресурсов инициировались запросы на обработку персональных данных россиян, а добытые сведения затем оказались в телеграм-каналах.