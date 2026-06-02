«Удобная система мотивации»: Работодатели начали предлагать сотрудникам новые бонусы

Эксперт Мурадян: Работодатели оплачивают сотрудникам фитнес в качестве бонуса

Обложка © GigaChat / Life.ru

Российские работодатели стали оплачивать сотрудникам санатории, лечение, чек-апы и даже бьюти-процедуры. У этого тренда есть экономическая целесообразность, рассказал в эфире радио Sputnik HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, если компания имеет ДМС, собственную здравницу или договорённости с пансионатом, то может проявить заботу о ментальном здоровье ценного работника.

Дешевле периодически следить за здоровьем хорошего сотрудника, лечить его и страховать, чем искать нового, вводить его в курс дела и доверять ему рабочие тайны, подчеркнул руководитель международного кадрового агентства. Самым популярным бонусом остаётся чек-ап, а если говорить о немедицинских опциях, то сотрудники больше всего ценят компенсацию фитнеса.

«Сейчас у некоторых сервисов появились разделы В2В-разделы, где человеку просто в систему загружают баллы, и он, если находится в офисе, в полутора километрах от офиса, может спокойно обедать и расплачиваться этими баллами. Очень кстати удобная система мотивации», — отметил специалист.

К слову, сотрудники поколения Z при выборе работы всё чаще отдают предпочтение компаниям с оплаченным спортивным залом. Зумеры более внимательны к своему здоровью и меньше готовы мириться с авторитарным руководством и переработками.

Борис Эльфанд
