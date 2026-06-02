2 июня, 11:12

Der Spiegel запретили связывать Вучича с «человеческими сафари» в Сараево

Обложка © Life.ru

Земельный суд в Гамбурге запретил журналу Der Spiegel распространять неподтверждённые утверждения о связи президента Сербии Александра Вучича с так называемыми «человеческими сафари» в осаждённом Сараево. Об этом сообщила Berliner Zeitung со ссылкой на решение суда.

Речь идёт о публикации Der Spiegel от 17 марта. В ней имя Вучича связали с историей о «снайперском туризме» времён войны в Боснии и Герцеговине, когда, по данным ряда публикаций, богатые иностранцы якобы могли платить за возможность стрелять по мирным жителям Сараево.

Суд счёл такую подачу недопустимой. По данным Berliner Zeitung, журнал не дал Вучичу возможности высказаться по поводу подозрений до публикации и не запросил полноценный комментарий. Инстанция также пришла к выводу, что материал был несбалансированным, нарушал права личности и не соответствовал требованиям к публикациям, построенным на подозрениях.

Der Spiegel запретили повторно распространять эти утверждения. В случае нарушения издательству Spiegel-Verlag может грозить штраф до 250 тыс. евро, а также расходы по судебному разбирательству.

Советница Вучича по СМИ Сузана Васильевич сообщила Berliner Zeitung, что президент Сербии впервые обратился в суд с подобной жалобой против СМИ. МИД Сербии ранее отвергал обвинения в адрес Вучича и называл такие публикации примером дезинформации, направленной на подрыв репутации страны и её государственных институтов.

История о «человеческом сафари» вновь стала обсуждаться после сообщений о расследовании в Италии. В ноябре 2025 года La Repubblica писала, что прокуратура Милана изучает дело о предполагаемых поездках иностранцев в район осаждённого Сараево для стрельбы по гражданским. Вучич свою причастность к этим событиям отрицал.

Марина Фещенко
