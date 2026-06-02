Финские власти конфисковали у России почти 4 млн евро

В Финляндии судебные приставы наложили арест на российские средства в размере около 3,7 миллиона евро по иску «Нафтогаза Украины» и связанных с ней структур. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на Управление по взысканию долгов страны.

В отличие от предыдущих подобных случаев, речь идёт не о недвижимости, а о денежных средствах. По данным финской стороны, средства были связаны с программой приграничного сотрудничества России и ЕС, в рамках которой стороны финансировали совместные проекты в приграничных регионах. Россия перечислила свою долю до начала военного конфликта на Украине, однако после приостановки программы проект был закрыт, а средства остались на счетах финского министерства труда и экономики.

«Управление по взысканию долгов... конфисковало российское имущество на сумму почти 4 миллиона евро... Заявителем, как и ранее, выступили украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» и её дочерние предприятия», — говорится в сообщении.

«Нафтогаз» добивается компенсации за имущество, утраченное в Крыму. В 2024 году в Финляндии также были наложены ограничения на ряд объектов, связанных с российской собственностью. В Москве при этом заявляли, что часть такого имущества обладает дипломатическим иммунитетом в соответствии с международными конвенциями. В числе конфискованных в 2024 году оказался летевший в Россию частный самолёт. А в 2022-м там изъяли три частных самолёта «подсанкционных» россиян.