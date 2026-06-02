Минобороны сообщило об ударах по авиационному предприятию в Харьковской области

Российские войска нанесли удары по трём предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, среди поражённых объектов — Харьковское государственное авиационное предприятие.

Кроме того, удары были нанесены по двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые, как заявили в Минобороны, использовались ВСУ.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие — один из старейших авиационных заводов Украины. Его история началась ещё в 1920-х годах, а в советский период предприятие выпускало пассажирские и транспортные самолёты, включая машины семейства Ту и Ан.

Позднее завод стал известен как серийный производитель многоцелевого Ан-74 и ближнемагистрального Ан-140. Ан-74 использовали как транспортный самолёт, в том числе для работы в сложных климатических условиях и на неподготовленных аэродромах.

А ночью 2 июня Вооружённые Силы РФ нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.