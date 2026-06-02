Путин и Лукашенко по телефону обсудили введение в России системы СПОТ
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко по телефону обсудили внедрение в РФ системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Подробности беседы приводит агентство БелТА.
В связи с этим лидеры затронули тему развития экономических связей между странами. Также обсуждалась организация XIII Форума регионов Белоруссии и России, который пройдёт в Минске в конце июня.
