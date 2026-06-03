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Регион
2 июня, 22:55

Одного и того же пилота F-15E сбили дважды во время конфликта США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Журналистский проект High Side сообщил о необычном случае с американским пилотом истребителя F-15E Strike Eagle, который, по данным расследования, был сбит дважды в рамках конфликта между США и Ираном.

Этот пилот в марте пострадал от «дружественного огня» со стороны кувейтского F/A-18. В апреле его самолёт был сбит уже иранскими силами.

Как говорится в публикации, лётчик «практически наверняка» стал первым пилотом самолёта с неподвижным крылом, дважды сбитым в одном конфликте со времён войны во Вьетнаме.

Отмечается, что F-15E был сбит в начале апреля над территорией Ирана. После инцидента была развёрнута поисковая операция: одного из пилотов нашли быстро, а о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил спустя несколько дней.

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В марте Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты по ошибке одним кувейтским истребителем F/A-18. Самолёты участвовали в операции «Эпическая ярость».

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Артём Гапоненко
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