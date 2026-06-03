Призёр Олимпиады-2026 Филиппов рассказал о встречах с медведями на Камчатке

Серебряный призёр Олимпиады-2026 по дисциплине ски-альпинизм Никита Филиппов рассказал, что во время тренировок и походов на Камчатке не раз сталкивался с дикой природой. В эксклюзивном интервью Life.ru спортсмен признался, что встречал медведей, особенно часто — весной.

По словам Филиппова, Камчатка быстро учит спокойствию и уважению к стихии. В горах можно оказаться в непогоде, замёрзнуть, ждать товарищей в одиночку и понять, что даже привычный маршрут не всегда бывает безопасным.

Спортсмен вспоминает, что бывали моменты, когда он находился на грани замерзания. До настоящего выживания дело, по его словам, не доходило, но опасность в таких ситуациях всё равно чувствовалась.

С медведями Филиппов встречался не раз. Он отметил, что весной, когда звери просыпаются, шансы увидеть их на Камчатке особенно высоки.

«Они часть природы, ты их не трогаешь, они тебя не трогают», — объяснил спортсмен.

Главное, по словам Филиппова, не заходить на территорию животного и не представлять угрозы для медвежат. Тогда, считает он, встреча с хищником не обязательно закончится конфликтом.

Для самого спортсмена такие эпизоды — часть камчатской реальности. Именно там, среди вулканов, холода и дикой природы, формировался его характер, который позже помог ему подняться на олимпийский пьедестал.

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