ЗАЭС на полтора часа осталась без внешнего электроснабжения
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Минувшей ночью Запорожская атомная станция на 1,5 часа лишилась внешнего питания. Энергию для собственных нужд объект получал от резервных дизельных электростанций, сообщили на ЗАЭС.
Причиной стало отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Защитная автоматика сработала, и линия обесточилась.
Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила: угроз безопасному функционированию ЗАЭС нет, системы работают в штатном режиме, радиационный фон в норме.
Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС. Беспилотник уничтожил шесть автобусов и две «газели», при этом сотрудники станции не пострадали. Позже на место прибыли инспекторы МАГАТЭ, чтобы осмотреть последствия атаки и зафиксировать повреждения. По словам директора станции, энергоблок мог полностью выйти из строя.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.