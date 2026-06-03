ЗАЭС на полтора часа осталась без внешнего электроснабжения

Минувшей ночью Запорожская атомная станция на 1,5 часа лишилась внешнего питания. Энергию для собственных нужд объект получал от резервных дизельных электростанций, сообщили на ЗАЭС.

Причиной стало отключение высоковольтной линии «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ. Защитная автоматика сработала, и линия обесточилась.

Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила: угроз безопасному функционированию ЗАЭС нет, системы работают в штатном режиме, радиационный фон в норме.