В Бурятии задержали директора фирмы после гибели туристов на Байкале

Следственные органы Бурятии задержали руководителя коммерческой организации в рамках расследования резонансного дела о гибели пяти путешественников на озере Байкал. Женщине уже предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тур по Байкалу закончился трагедией, задержана директор фирмы-продавца. Видео © Telegram/ Следком

Следователи полагают, что обвиняемая знала об отсутствии лицензий на пассажирские перевозки. Несмотря на это, 19 мая 2026 года она организовала тур для группы из 15 человек на аэролодке «Север». Поездка завершилась катастрофой, унесшей жизни нескольких пассажиров.

Сейчас фигурантка находится под стражей, а СК готовит ходатайство о её аресте. Ранее суды уже приняли решения по другим участникам процесса: владелец судна отправлен в следственный изолятор, а судоводителю назначили домашний арест.

Специалисты продолжают собирать доказательную базу и выяснять обстоятельства произошедшего. Правоохранители намерены досконально изучить цепочку принятия решений, приведших к трагическим событиям.

Уголовное преследование ведётся сразу по двум тяжёлым статьям: нарушение правил эксплуатации водного транспорта и оказание небезопасных услуг, повлёкших гибель людей. Правосудие устанавливает точную роль каждого участника инцидента.