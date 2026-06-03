РФ готова на ядерный ответ при посягательстве на её территорию, заявил Рябков

Россия оставляет за собой право применить ядерное вооружение в случае посягательства на её территориальную целостность со стороны агрессоров при реализации наихудших сценариев. Об этом журналистам сообщил заместитель главы МИД Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума.

Дипломат подчеркнул, что все возможные гипотетические экстремальные обстоятельства для задействования такого рода вооружений исчерпывающе прописаны в военной доктрине РФ, а также в основах госполитики по ядерному сдерживанию.

По словам Рябкова, если излагать предельно прямо, то посыл этих документов заключается в следующем: попытка посягательства на страну со стороны противников, даже тех, у кого собственное ядерное оружие отсутствует, при самом неблагоприятном развитии событий способна спровоцировать ответ с использованием данных средств.