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3 июня, 16:25

Глава ВТБ дал совет россиянам, куда вложить 1 млн рублей

Глава ВТБ Костин: Миллион рублей сейчас лучше всего положить на депозит

Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Обложка © ТАСС / ФедералПресс / Иван Кабанов

Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 рекомендовал россиянам вкладывать миллион рублей в депозиты. По его мнению, текущая ставка в 10-11% является привлекательной, особенно на фоне укрепления рубля.

«Ну конечно», — сказал Костин, отвечая на вопрос, считает ли он депозит выгодным инструментом для вложения.

Банкир предостерёг от инвестиций в фондовый рынок из-за его высокой волатильности, обусловленной геополитическими факторами, в том числе событиями в Персидском заливе. В качестве альтернативы депозитам Костин предложил корпоративные облигации российских компаний с хорошей репутацией, но также посоветовал избегать инструментов с нефиксированным доходом до стабилизации рынка. Костин отметил, что при снижении ключевой ставки до однозначных значений в следующем году, можно будет рассмотреть другие инвестиционные возможности.

Экономист рассказал, что рублёвые депозиты сейчас дают двузначную доходность
Экономист рассказал, что рублёвые депозиты сейчас дают двузначную доходность

Ранее сообщалось, что после того как Банк России в середине сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых, большинство крупных банков последовали его примеру и уменьшили проценты по вкладам. Однако на общем фоне выделились два банка из топ-20, которые, наоборот, немного повысили ставки по отдельным депозитным продуктам.

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Наталья Демьянова
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