Глава ВТБ дал совет россиянам, куда вложить 1 млн рублей

Глава ВТБ Андрей Костин на ПМЭФ-2026 рекомендовал россиянам вкладывать миллион рублей в депозиты. По его мнению, текущая ставка в 10-11% является привлекательной, особенно на фоне укрепления рубля.

«Ну конечно», — сказал Костин, отвечая на вопрос, считает ли он депозит выгодным инструментом для вложения.

Банкир предостерёг от инвестиций в фондовый рынок из-за его высокой волатильности, обусловленной геополитическими факторами, в том числе событиями в Персидском заливе. В качестве альтернативы депозитам Костин предложил корпоративные облигации российских компаний с хорошей репутацией, но также посоветовал избегать инструментов с нефиксированным доходом до стабилизации рынка. Костин отметил, что при снижении ключевой ставки до однозначных значений в следующем году, можно будет рассмотреть другие инвестиционные возможности.

Ранее сообщалось, что после того как Банк России в середине сентября снизил ключевую ставку до 17% годовых, большинство крупных банков последовали его примеру и уменьшили проценты по вкладам. Однако на общем фоне выделились два банка из топ-20, которые, наоборот, немного повысили ставки по отдельным депозитным продуктам.