Рубио заявил, что не в курсе визита американской делегации на ПМЭФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о поездке американской делегации на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

«Мне неизвестно о делегации, которая отправилась туда. Я знаю, что они (Россия. — Прим. Life.ru) проводят это мероприятие, но я не думаю, что там есть высокопоставленная делегация», — сказал Рубио.

Вопрос задал сенатор-демократ Бен Кардин. Политика интересовало, почему США отправляют своих представителей на форум, который, по его словам, «называют российским Давосом».