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3 июня, 21:46

Рубио заявил, что не в курсе визита американской делегации на ПМЭФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о поездке американской делегации на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.

«Мне неизвестно о делегации, которая отправилась туда. Я знаю, что они (Россия. — Прим. Life.ru) проводят это мероприятие, но я не думаю, что там есть высокопоставленная делегация», — сказал Рубио.

Вопрос задал сенатор-демократ Бен Кардин. Политика интересовало, почему США отправляют своих представителей на форум, который, по его словам, «называют российским Давосом».

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Ранее глава Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кук-младший, представляющий США на ПМЭФ-2026, признался в давней любви к России. Он заявил, что у него тёплые чувства к стране с самого детства. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично согласовал поездку американского представителя на ПМЭФ-2026. Поездку также одобрил Госдепартамент. Кук добавил, что испытывает любовь к России с детства, и предложил использовать христианскую веру как основу для культурного сближения народов двух стран.

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Виталий Приходько
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