Рубио заявил, что не в курсе визита американской делегации на ПМЭФ
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о поездке американской делегации на Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям.
«Мне неизвестно о делегации, которая отправилась туда. Я знаю, что они (Россия. — Прим. Life.ru) проводят это мероприятие, но я не думаю, что там есть высокопоставленная делегация», — сказал Рубио.
Вопрос задал сенатор-демократ Бен Кардин. Политика интересовало, почему США отправляют своих представителей на форум, который, по его словам, «называют российским Давосом».
Ранее глава Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Родни Мимс Кук-младший, представляющий США на ПМЭФ-2026, признался в давней любви к России. Он заявил, что у него тёплые чувства к стране с самого детства. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично согласовал поездку американского представителя на ПМЭФ-2026. Поездку также одобрил Госдепартамент. Кук добавил, что испытывает любовь к России с детства, и предложил использовать христианскую веру как основу для культурного сближения народов двух стран.
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