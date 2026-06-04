Экономическая политика правительства Германии носит изоляционистский характер и подрывает промышленность и энергобезопасность страны. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя критику со стороны властей по поводу поездки депутатов АдГ на ПМЭФ.

«Недальновидные изоляционистские подходы нынешнего правительства Германии подрывают экономику страны, её энергетическую безопасность и здравый смысл. Немцы — и многие другие — ясно видят это, несмотря на усилия ведущих СМИ», — пишет Дмитриев в соцсети X.

Напомним, на полях ПМЭФ Кирилл Дмитриев провёл встречу с представителем партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. Темой стало возможное возобновление делового диалога между Россией, ФРГ и США. Он также заявил, что ждёт «возможности построить великое будущее вместе с АдГ», назвав эту политическую силу самой популярной партией Германии. Позднее Фронмайер поблагодарил Дмитриева за встречу и выразил признательность за возможность узнать о текущих усилиях по достижению мира на Украине.