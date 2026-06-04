Футболист Тюкавин на забеге ПМЭФ назвал участие Смертина в марафоне подвигом

На ежегодном забеге Петербургского международного экономического форума нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу и назвал 24-часовой забег экс-игрока сборной России Александра Смертина подвигом.

Константин Тюкавин на забеге ПМЭФ назвал участие Смертина в марафоне подвигом. Видео © Life.ru

Тюкавин, говоря о том, как попал на забег ПМЭФ, отметил, что был приглашён клубом «Динамо». Он добавил, что находится в хорошем настроении, несмотря на ранний час.

Футболист также рассказал о встрече с хоккеистом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Что касается инсайдерской информации касательно того, продлит ли хоккеист контракт с «кэпсами» — Тюкавин пообещал спросить позднее.

«Просто увиделись, пообщались обо всём, как всегда. Он сказал, что увидимся в отпуске, и там подробнее поговорим. Как я понял, у Саши очень много съёмок», — сказал футболист.

Кроме того, российский нападающий ответил на вопрос о том, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу, который продлится с 11 июня по 19 июля. По словам Тюкавина, он будет болеть за «своих ребят» из «Динамо»: Хуана Хосе Касереса, играющего в составе сборной Парагвая, и за Луиса Херардо Чавеса из Мексики.

Тюкавин также сказал, что считает подвигом участие в 24-часовом забеге по круговой дистанции Александра Смертина. Спортсмену удалось преодолеть 520 кругов, что в сумме составило 208 километров. К слову, в день соревнований он отмечал день рождения — 51 год.

«Это спортивный подвиг. Не каждому такое дано. Поздравляю Алексея. Он — большой молодец. В таком возрасте бегать такие дистанции! Мне было бы очень‑очень тяжело это сделать», — сказал Тюкавин.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» планирует летом приобрести нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Причём сине-бело-голубые рассматривают два варианта сделки. Первый предполагает прямую выплату 20 млн евро за игрока. Во втором случае «Динамо» предлагается 10 млн евро и полузащитник Андрей Мостовой.