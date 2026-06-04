Глава МИД Литвы может лишиться должности из-за призывов атаковать Калининград

В Литве могут заменить министра иностранных дел Кестутиса Будриса, который возглавляет ведомство с декабря 2024 года. По данным LRT, этот вопрос Социал-демократическая партия, входящая в правящую коалицию, может обсудить на заседании в субботу.

Источники издания утверждают, что внешнеполитическая линия Будриса не полностью совпадает с курсом партии и правительства. В частности, претензии к министру связаны с его жёсткими заявлениями о Калининграде, а также с подходом к отношениям с Белоруссией и Китаем.

При этом перестановки могут не ограничиться только МИД. На заседании, по данным LRT, также способны поднять вопрос о более широком пересмотре состава правящей коалиции и правительства, включая возможную замену премьера Инги Ругинене.

Зампред Социал-демократической партии Индре Кижене подтвердила, что партия намерена обсудить ситуацию в коалиции. По её словам, вопрос состава правительства тоже может быть поднят, а итог разговора между руководством партии и главой МИД станет понятен после заседания.