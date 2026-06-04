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4 июня, 12:17

ВВС Швеции заинтересовались работой российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Шведский самолёт радиоэлектронной разведки S102B Korpen мог отслеживать последствия атаки беспилотников на Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По версии авторов публикации, разведывательный борт мог интересоваться работой российских средств ПВО после налёта. В частности, речь может идти о фиксации параметров радиолокационных сигналов и активности дежурных радаров.

S102B Korpen относится к самолётам радио- и радиотехнической разведки. Такие борта используют для сбора данных о сигналах, системах связи и радиолокационной активности.

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Активность Швеции на разведывательном направлении вокруг России усилилась после вступления страны в НАТО. Ранее сообщалось о полётах S102B Korpen в районе Балтийского моря после атак беспилотников по Ленинградской области.

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Утром 3 июня губернатор Александр Беглов сообщал об атаке украинских беспилотников на Кронштадт, Кировский и Красносельский районы. По официальным данным, были пострадавшие, погибших нет. В Ленинградской области, по словам губернатора Александра Дрозденко, за ночь сбили 59 беспилотников. На фоне угрозы Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту Пулково, а жители получали предупреждения РСЧС об опасности БПЛА и возможных перебоях с мобильным интернетом.

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Марина Фещенко
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