Власти США не собираются сворачивать финансовые вливания в оборонную промышленность Украины, убеждён заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. К такому выводу он пришёл, проанализировав недавние высказывания госсекретаря Марко Рубио. Об этом политик рассказал во время визита на челябинское оборонное предприятие.

Как уточнил Медведев, Рубио накануне предельно чётко обозначил курс: Соединённые Штаты наращивают военную помощь исключительно Киеву, тогда как рестрикции направлены сугубо против Москвы. Зампред Совбеза трактует подобные заявления как позицию государства, которое в данный момент действует без особой оглядки на внешние риски, а европейские страны, по его мнению, ведут себя ещё более прямолинейно.

Из этой логики, заключил Медведев, неизбежно следует одно: финансовые потоки в оборонно-промышленный комплекс украинской стороны сохранятся, причём американские властные структуры приступят к проработке конкретных шагов уже в обозримой перспективе, включая обсуждения внутри самих госорганов США

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил о намерении США найти способ продолжить военные поставки Украине. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Киев мог защищаться. Хегсет добавил, что США оказывали Украине разностороннюю помощь, одновременно призывая европейских союзников усилить собственную ответственность.