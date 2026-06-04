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4 июня, 18:38

Путин назвал нелепыми заявления о якобы планах нападения России на Европу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин резко высказался о заявлениях, касающихся якобы готовящегося нападения на европейские страны. Он назвал подобные утверждения бредом и сознательной провокацией.

«Каждый, кто думает об этом, должен себе задать вопрос: зачем нам это нужно? Понятно, конфликт на Украине. Европа здесь причём? Какой смысл для нас нападать на Европу и воевать с НАТО?», — заявил глава государства на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, это сознательная провокация, цель которой — создать несуществующую угрозу. Таким образом население заставляют тратить больше денег на оборону, а расплачиваются за киевский режим.

«Меня удивляет, что часть населения Европы верят в это. Это нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил президент.

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Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в 29-й раз. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия, делегацию которой возглавляет министр энергетики королевства. В программе — более 150 сессий по пяти трекам: мировая и российская экономика, среда для жизни, технологии и человекоцентричность.

Ранее Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Евросоюз мог бы помочь в поиске мирного решения на Украине, но урегулирование должно базироваться на тех договорённостях, которые обсуждались с США ещё в Анкоридже. Российский лидер напомнил, что тогда Москва дала положительный ответ на вопрос о готовности к компромиссам и пояснила суть возможных шагов. Теперь, по словам Путина, ключевая проблема — готовность Киева к таким договорённостям.

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Виталий Приходько
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