Путин назвал нелепыми заявления о якобы планах нападения России на Европу

Президент России Владимир Путин резко высказался о заявлениях, касающихся якобы готовящегося нападения на европейские страны. Он назвал подобные утверждения бредом и сознательной провокацией.

«Каждый, кто думает об этом, должен себе задать вопрос: зачем нам это нужно? Понятно, конфликт на Украине. Европа здесь причём? Какой смысл для нас нападать на Европу и воевать с НАТО?», — заявил глава государства на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, это сознательная провокация, цель которой — создать несуществующую угрозу. Таким образом население заставляют тратить больше денег на оборону, а расплачиваются за киевский режим.

«Меня удивляет, что часть населения Европы верят в это. Это нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» в 29-й раз. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия, делегацию которой возглавляет министр энергетики королевства. В программе — более 150 сессий по пяти трекам: мировая и российская экономика, среда для жизни, технологии и человекоцентричность.